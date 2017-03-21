23 مايو.. الحكم في دعوى فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، حجز الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من الإدارة العامة للشئون الإدارية التابعة لوزارة الداخلية، والمتضمن عدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية للحكم بجلسة 23 مايو المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٣٧٥٨ لسنة ٧١ قضائية كلا من وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية ورئيس الطائفة الإنجيلية .

جاء ذلك في الدعوى المقامة من فؤاد رشدي ميخائيل المحامي، والتي طالبت بإصدار حكم قضائي يؤيد مطالها بوقف تنفيذ قرار عدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الانجلية.