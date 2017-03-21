الصفحة الرسمية للرئيس السيسي تنشر فيديو عن دور الأم المصرية في المجتمع

القاهرة - مصراوي:

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي على موقع فيس بوك اليوم الثلاثاء مقطع فيديو تحت عنوان "تحية تقدير واعتزاز بالمرأة المصرية العظيمة"، يتضمن مقتطفات من كفاح المرأة المصرية ومزاولتها مختلف الأعمال بما فيها الشاقة لتأمين نفقات الحياة دون أن تنسى توفير الرعاية لأطفالها، وكذلك دورها كأم في تنمية المجتمع، إلى جانب مشاركتها في عدد من الأنشطة والفعاليات من بينها ثورة ٣٠ يونيو، ومشاركتها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

كما تضمن الفيديو مقتطفات من كلمات كان الرئيس السيسي قد وجهها للإعراب عن تحيته للمرأة المصرية وتقديره لدورها في خدمة المجتمع، ومن بينها كلمة قال الرئيس فيها "المرأة المصرية بتكتب تاريخا بتقول إننا موجودون وقادرون وممكن نعمل المستحيل"، وأيضا "نحن نشعر بكم ونعلم جيدا أنكم تتألمون على شهدائنا"، و"المرأة المصرية مدعوة بأكثر من أي وقت مضى لكي تساهم كما عهدناها مساهمة جادة وبناءة في مرحلتنا المقبلة".