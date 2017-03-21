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نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير النقل لإنشاء مكتب لـ"السكك الحديدية" بالوادي الجديد

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نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير النقل لإنشاء مكتب لـ"السكك الحديدية" بالوادي الجديد نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير النقل لإنشاء مكتب لـ"السكك الحديدية" بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

النائب جمال آدم

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تقدم النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة إلى وزير النقل والمواصلات؛ لإنشاء مكتب لحجز تذاكر قطارات "السكك الحديدية" بمحافظة الوادي الجديد تخفيفًا عن المواطنين.

وأكد آدم، في بيان له، أن أهالي المحافظة يعانون معاناة شديدة في الانتقال إلى محافظة أخرى، لحجز تذاكر قطارات "السكك الحديدية" خصوصًا في الأعياد والمناسبات الرسمية ومع بدء العام الدراسي.

ولفت "آدم" إلى أن محافظة الوادي الجديد لا تتوفر بها أى وسيلة مواصلات حكومية سوى الأتوبيسات، التي تعمل على خطوط محافظتي أسيوط والقاهرة فقط، بالإضافة إلى مطار واحد يستقبل رحلتين أسبوعيًا، ولا توجد أي مواصلات للمحافظات الأخرى.

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