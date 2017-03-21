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حيوانات مفترسة تهاجم أهالي أسيوط

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حيوانات مفترسة تهاجم أهالي أسيوط حيوانات مفترسة تهاجم أهالي أسيوط

مصراوي Masrawy

كلب مسعور - ارشيفية

أسيوط - أسامة صديق:

هاجمت حيوانات مفترسة، صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من المواطنين بقرى محافظة أسيوط، ما نتج عنه إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة بعد تعرضهم العقر من تلك الحيوانات التي يشتبه في كونها "كلاب مسعورة".

تلقى اللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من العميد صلاح مشعال، مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بوصول بلاغ من مستشفى علوان بوصول 9 أشخاص بينهم سيدتين وطفلين مصابين بعقر حيوانات مفترسة في أماكن متفرقة بالجسد، وتم حقنهم بالمصل، وإجراء الإسعافات الأولية لهم.

بالانتقال وسؤال عدد من المصابين أقروا أنهم أثناء سيرهم بالشارع خرج عليهم عدد من الكلاب المسعورة وقاموا بعقرهم، وأضافوا أن الأهالى فرضوا عدة أكمنة وتم إطلاق الرصاص على أحدهم وقتله.

حُرر بالواقعة المحضر اللازم، ويجري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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مصراوي Masrawy

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