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سقوط 3 سيارات في هبوط أرضي بأحد شوارع الإسكندرية

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سقوط 3 سيارات في هبوط أرضي بأحد شوارع الإسكندرية سقوط 3 سيارات في هبوط أرضي بأحد شوارع الإسكندرية

مصراوي Masrawy

هبوط أرضى بالإسكندرية - صورة أرشيفية

الإسكندرية – محمد عامر:

وقع هبوط أرضي مفاجئ في شارع "أنوبيس" بالقرب من طريق الحرية وسط الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ما تسبب فى سقوط إطارات الجانب الأيسر لـ 3 سيارات داخله، دون حدوث إصابات أو تلفيات.

كان قسم شرطة باب شرقي، قد تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوجود هبوط أرضي بشارع أنوبيس متفرع من طريق الحرية، فانتقلت قيادات المديرية ومأمور وضباط القسم وضباط من إدارة المرور وقوات الحماية المدنية بمعداتها.

وتبين من المعاينة أن الشارع طوله حوالى 400 متر تقريبًا، ووجود حفرة بطول الشارع بعرض متر تقريبًا مغطاة بالرمال؛ لإنشاء صرف صحي بالشارع، وحدوث هبوط بالرمال أعلى الحفرة بطول 15 متر تقريبًا، نتيجة كسر ماسورة مياه وتسرب المياه منها.

أسفر الهبوط عن سقوط إطارات الجانب الأيسر لـ 3 سيارات تصادف وقوفهم بالشارع، دون حدوث إصابات أو تلفيات.

وبدأ حي وسط ومرفق المياه وهيئة الصرف الصحي فى رفع السيارات وإصلاح الهبوط عقب وضع حواجز حديدية وتعيين خدمات أمنية ومرورية بالمنطقة وتحرر المحضر إداري قسم شرطة باب شرقي.

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