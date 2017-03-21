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الاستثمار العقاري: 2% فائدة إضافية على مديونيات الشركات بسبب المركزي

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الاستثمار العقاري: 2% فائدة إضافية على مديونيات الشركات بسبب المركزي الاستثمار العقاري: 2% فائدة إضافية على مديونيات الشركات بسبب المركزي

التحرير

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قال رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، المهندس ممدوح بدر الدين: إن "هناك العديد من الشركات التي تأثرت بقرار البنك المركزي الخاص برفع الفائدة على الإقراض والصادر في نوفمبر الماضي، والذي حمل الشركات أعباءً مالية جديدة تضاف إلى التحديات الحالية التي تواجه القطاع العقاري وتؤثر على معدلات إنجاز المشروعات وفقًا للمدد الزمنية المحددة، بالإضافة إلى امتداد تأثيرها إلى العملاء من حيث رفع الوحدات العقارية.

وأوضح "بدر الدين" أن الشركات تلتزم بسداد 2% فائدة إضافية على المديونيات في حال التقسيط، مشيرًا إلى أن الشعبة وجهت دعوة للشركات العقارية التي تعاني من مشكلات ارتفاع الفوائد وإمكانية تأثر قدرتها المالية على سداد الالتزامات والمديونيات المستحقة للهيئة لإرسال المشكلة بكامل تفاصيلها عبر البريد الإلكتروني للشعبة، وذلك لحصر جميع الحالات والأوضاع.

وأضاف أن الشعبة تتلقى أيضًا عبر البريد الإلكتروني المقترحات الخاصة بحل تلك المشكلات، وذلك للوصول إلى أفضل الحلول التي تسهم في التغلب على العقبات التي تواجه العاملين بالقطاع وتدفع نحو استمرار المشروعات.

وأكد رئيس الشعبة أن التواصل مع العديد من الشركات سيسهم في حصر ودراسة جميع العقود بمختلف التفاصيل، حيث أن هناك عقودًا يمكن حل مشكلتها بقرار من الهيئة وأخرى بقرار من وزارة المالية.

ولفت إلى أن الشعبة تناقش أيضًا مع الهيئة، مطالبة الشركات بسداد الزيادة الأخيرة في سعر فائدة البنك المركزي على الأقساط المستحقة للأراضي بأثر رجعي.

كما تناقش الشعبة الخطوات التنفيذية لبدء تفعيل مبادرة شعبة الاستثمار العقاري لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط، ومن المقرر بدء تخطيط المساحة المحددة للمبادرة كمرحلة أولى وتبلغ 2000 فدان، والتي صدر قرار جمهوري بضمها إلى مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، وتنتظر الشعبة إنهاء الإجراءات لتوقيع بروتوكول التنفيذ خلال أيام وفقًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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التحرير

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