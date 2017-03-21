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قبل شم النسيم.. ضبط «فسيخ» فاسد و«كوارع» منتهية الصلاحية بالإسكندرية

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قبل شم النسيم.. ضبط «فسيخ» فاسد و«كوارع» منتهية الصلاحية بالإسكندرية قبل شم النسيم.. ضبط «فسيخ» فاسد و«كوارع» منتهية الصلاحية بالإسكندرية

التحرير

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كثفت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية حملاتها للمرور والتفتيش على المنشآت الغذائية وخاصة محال تصنيع وبيع الأسماك المملحة بالمحافظة، استعدادًا لاحتفالات المواطنين الأقباط بعيد القيامة وانتهاء الصوم الكبير واحتفالات المصريين بعيد شم النسيم.

وقال الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية قامت بحملة للمرور على عدد من محال تصنيع وبيع الأسماك المملحة بمختلف مناطق المحافظة، حيث تم ضبط كميات من الفسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محاضر والعرض على النيابة العامة.

ومن جانبه، أوضح رأفت شوقي مراقب عام الأغذية بالمديرية، أنه قد تم ضبط برميل فسيخ بوزن 35 كجم بمحل فسخاني بمنطقة كليوباترا بعد أن ثبت من الفحص أن العينة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لاحتوائها على بكتريا استافيلوكوكس، كما تم ضبط برميل فسيخ بفسخاني بمنطقة البيطاش و2 برميل فسيخ بفسخاني بقرية أبيس الثانية بعد أن ثبت من الفحص أن العينة غير مطابقة للمواصفات القياسية بكتريولوجيا لزيادة العد الكلي للبكتريا اللاهوائية المختزلة للكبريت عن الحد المسموح به.

في سياق موازٍ، ضبطت إدارة مراقبة الأغذية 180 كجم "كوارع بلدي" بثلاجة بمنطقة الجمرك لانتهاء تاريخ الصلاحية، وضبط 5382 علبة سمن بقري بلدي بوزن إجمالي 3767 كجم بأحد مخازن تجارة الجملة بالدخيلة بعد أن ثبت من الفحص أن العينات مغشوشة بإضافة ما لا يقل عن 95.5% زيوت ودهون نباتية كما أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية لارتفاع رقم البروكسيد عن الحد المقرر.

وتحرر محاضر جنح صحية لجميع المضبوطات وجار العرض على النيابة العامة.

 

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التحرير

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