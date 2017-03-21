أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 21 مارس 2017

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استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء في البنوك نحو 18.08 جنيه، ونحو 18.18 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزى.

وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك "إتش إس بي سي" ليسجل سعر البيع نحو 18.35 جنيه، بينما سجل سعر الشراء نحو 18.16 جنيه، وسجل سعر البيع فى كلا من بنك بيريوس، وبنك كريدي أجريكول، وبنك الأسكندرية، ومصرف أبوظبي الإسلامي نحو 18.22 جنيها، فيما سجل سعر الشراء نحو 18.12 جنيه.

وسجل سعر البيع في كلا من البنك التجاري الدولي، والبنك المصري الخليجي، وبنك البركة، وبنك بلوم، وبنك مصر إيران للتنمية، والمصرف المتحد، وبنك التعمير والإسكان، والبنك المصري لتنمية الصادرات نحو 18.20 جنيه، فيما سجل سعر الشراء نحو 18.10 جنيه.

كما سجل سعر البيع في كلا من بنك فيصل، وبنك قناة السويس نحو 18.15 جنيه، بينما سجل سعر الشراء نحو 18.05 جنيه.

وثبت سعر البيع في كلا من البنك الأهلي المصري، والبنك الأهلي اليوناني، وبنك مصر، وبنك القاهرة ليسجل نحو 18.10 جنيه، فيما سجل سعر الشراء نحو 18 جنيها، وسجل سعر البيع في البنك العربي الإفريقي نحو 18.12 جنيه، بينما سجل سعر الشراء نحو 18.02 جنيه.

وبالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى، فقد ارتفع سعر اليورو الأوروبي ليسجل نحو 19.49 جنيهًا للبيع و19.29 جنيه للشراء، وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني 22.40 جنيه للبيع، ونحو 22.22 جنيه للشراء، وسجل الفرنك السويسري 18.15 جنيه للبيع و17.99 جنيه للشراء.