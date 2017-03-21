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5 طرق للتخلص من الشعر الأبيض في الوجه

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أثبتت الدراسات العلمية أن الرجال أو النساء ممن يعانون من فرط التصبغ، "اغمقاق" في مناطق من الجلد أو الأظافر، والناجم عن وجود خلل هرموني يتسبب ذلك في تكوين شعر أبيض في الوجه لديهم.

وفيما يلي سنعرض مجموعة من العلاجات الطبيعية لمشكلة نمو الشعرالأبيض في الوجه، وذلك حسبما أوردها موقع "بولد سكاي"، المعني بالصحة.

 طحين الحمص 
 

من بين العلاجات السهلة التي يمكن أن تساعد على التعامل مع شعر الوجه الأبيض يساعد على تقشير بشرتك بعمق ويزيل الأوساخ والغبار من الوجه، احرصي على خلط دقيق الحمص مع بعض من العسل والليمون.

ماسك المشمش والعسل
 

"المشمش" يحتوي على الفيتامينات والبروتينات، والتي تساعد في إزالة الشعر الوجه الأبيض بشكل فعال، وعندما يخلط مع العسل ينتج علاجًا ممتازًا لمشكلات الجلد وكذلك لحالة الشعر المفرط.

تأخذ بعض "المشمش" ونمزجه لجعله مسحوق، ونضيف بعض العسل إليه ويتم خلط كل شيئ معًا، تطبيق هذا على وجهك وغسل بالماء.

اللافندر وزيت شجرة الشاي
 

المزيج من زيت شجرة الشاي وزيت اللافندر، يمكن أن يساعد في إبطاء نمو شعر الوجه غير المرغوب فيه في منطقة الجلد، وذلك لوجود خصائص مضادة للأندروجين في كلا من زيت شجرة الشاي وزيت الخزامى. 

قناع البرتقال
 

يحتوي البرتقال على كمية كبيرة من فيتامين C ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في علاج شعر الوجه الأبيض بسهولة. 

شاي النعناع
 

في بعض الأحيان، شعر الوجه قد يكون سببه الإفراط في إنتاج الأندروجين في الجسم، لذلك استخدام شاي النعناع هو فعال جدًا، حيث أنه يساعد على تنظيم مستوى الهرمونات وتقليل نمو الشعر.

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التحرير

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