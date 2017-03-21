رفض إخراج مسلسلًا عن والده وورث منه هذا المبلغ.. 14 معلومة عن ياسين إسماعيل

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تنظر إلى ملامحه فترى "إسماعيل ياسين" متجسدًا في سيرته الأولى، الجسد والقامة والعينين، وغير ذلك من أوجه الشبه التي جعلت منه ذكرى طيبة عن والده عملاق الكوميديا، الذي أفنى حياته في خدمة الفن، ولم تكرمه الدولة المصرية بشهادة تقدير واحدة، ورغم ذلك امتلك الابن جرأة دخول هذا المجال، الذي سلب والده جميع أملاكه قبل رحيله، فمات بحسرته ولم يكن عمره قد جاوز الستين عامًا.

"التحرير لايف" يرصد لكم في التقرير التالي 14 معلومة عن المخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين:

1- ولد في 21 مارس عام 1949.

2- رافق والده أثناء تصوير معظم أفلامه، فارتبط وجدانيًا باستديوهات التصوير، وتعرف على معظم الفنانين.

3- عندما توفي والده كان عمره 24 عامًا.

4- شارك بالتمثيل في طفولته مع والده من خلال فيلم "إسماعيل يس في البوليس الحربي" عام 1958، كما كتب سيناريو فيلم "نصف مليون جنيه" عام 1971، بطولة الفنان إسماعيل ياسين، وشارك بالتمثيل معه، لكنه اقتنع بعدم موهبته في التمثيل، وقرر الاتجاه للتأليف والإخراج.

5- ورث من والده مبلغ 14 ألف جنيه، وهو ما تبقى من تركته بعد أن قام البنك بالحجز على عمارته.

6- التحق بمعهد السينما بالقاهرة، لكنه لم يكمل الدراسة به، فاتجه إلى التأليف الدرامي في السبعينات.

7- استغل المبلغ الذي ورثه من والده في إنتاج فيلم سينمائي، ومن خلاله دخل مجال الإخراج السينمائي.

8- قدم أول أفلامه كمخرج بعنوان "اللعبة" عام 1978.

9- أخرج ما يزيد عن 20 فيلمًا منهم: "امرأة بلا قلب"، و"بذور الشيطان"، و"الشيطان يغني"، و"تحت التهديد"، و"المنتقمون"، و"القناص"، و"عاد لينتقم"، إضافة إلى أعمال تلفزيونية منها مسلسل "عيون تائهة"، وسهرة بعنوان "بين أحضان إبليس".

10- غلب على أفلامه الطابع البوليسي والغموض، حيث فضّل هذا اللون بعيدًا عن الكوميديا، مبررًا ذلك في حوار إذاعي: "رفضت دخول الكوميديا تجنبًا للمقارنة مع والدي اللي أكيد هتكون خاسرة".

11- تزوج 4 مرات، آخرها من السيدة "سامية شاهين"، التي تعمل مخرج مساعد في مجال الفن.

12- رفض إخراج مسلسل "إسماعيل ياسين"، واكتفى بكتابة السيناريو قائلًا: "لو كنت أخرجت المسلسل بشكل جيد بنسبة 90% كانوا هيمسكوا في الـ 10% وينتقدوني ويهاجموني".

13- هو الذي رشح الفنان أشرف عبد الباقي لتجسيد دور والده في المسلسل، وجمعته به جلسات عمل استمرت 5 سنوات قبل وفاته.

14- توفي في 3 مارس عام 2008، عن عمر ناهز 59 عامًا، بعد رحلة طويلة مع مرض السرطان، وذلك قبل خروج المسلسل إلى النور.