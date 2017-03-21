«الفنان لا يتوب.. والسينما باظت لما بطلوا بوس»| تصريحات أثارت الجدل لـ«سلوى خطاب»

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أثارت الفنانة سلوى خطاب الكثير من الجدل بسبب تصريحها عن عودة الفنانات المعتزلات، واستنكرت كلامهم عن التوبة وندمهم على القبلات والمشاهد الجريئة، قائلة: "الفنان الحقيقي لا يتوب عن القبلات.. أو ما كان يفعله ليس فنًا بالأساس".

وأضافت خلال لقائها مع إياد نصر ببرنامج "قعدة رجالة"، أن السينما لا تكتمل بدون جرأة، وحرية التعبير ضرورية للمجتمع، مؤكدة أنه إذا توقفت الحرية عن الفن سوف تتوقف عن المجتمع كله.

الجدير بالذكر أنها لم تكن المرة الأولى التي تثير فيها سلوي خطاب الجدل بسبب تصريحاتها عن "القبلات" في الأفلام، فسبق وصرحت خلال لقاءها في برنامج "كلام تاني" للإعلامية رشا نبيل، بأنها ترفض الابتزاز الفني خاصة في السينما المصرية، موضحة أن السينما "باظت" بعدما توقفت "القبلات" لأن السينما علي مدار تاريخها بها الكثير من لقطات القبلات، بحسب تصريحها.

ولاقى تصريحها وقتها جدلًا كبيرًا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر الكثيرون جرئتها، خاصة وأنها تتمتع بشعبية كبيرة.

لم يتوقف الأمر على رواد مواقع التواصل فقط، ولكن الإعلامى تامر أمين هاجمها هو الآخر في برنامجه "من الآخر"، قائلًا: "إذا كنتِ ناقصة القبلات دي مش مشكلتنا.. البوس ده أرزاق محدش يطلع عقده علينا إحنا مش ناقصين".