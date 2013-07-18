باريس غاليري تحتفل بروح شهر رمضان بالمجوهرات

أعلنت سلسلة محلات باريس غاليري عن إطلاق تشكيلة Fontenay Paris الجديدة من المجوهرات، وهي تشكيلة صُممت خصيصًا للاحتفال بالشهر الفضيل. واستوحت إبداعات هذه المجوهرات الأنيقة تصاميمها من باريس مدينة الموضة والرقي. وتعزز أحجار الزركونيا المتألقة أنماط المجوهرات المطلية بالذهب من عيار 18 قيراطًا، لتجعلها تبدو بهيئة عروض الأزياء الراقية تعكس بشكل مثالي أسلوب Fontenay Paris الخبير والمتفرد. وتتوفر التشكيلة التي تحتوي على القلائد، الأساور، الأقراط والخواتم، حصريًّا لدى محلات باريس غاليري المنتشرة في الإمارات.

ولعب الالتزام نحو إنتاج سلع عالية الجودة دورًا أساسيًّا في نجاح دار Fontenay. وتمتاز التصاميم برقي أبدي من شأنه إسعاد عشاق اقتناء القطع الفريدة. ويشكل تقديم هذا الخط الخاص من المجوهرات مع الأحجار المشرقة التي صُفت بعناية وحرفية عالية في كل قطعة هدية مثالية لشهر رمضان الفضيل بكل ما تحويه التشكيلة من أناقة ونقاء.