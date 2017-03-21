أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: الأحداث الراهنة أصابتنا بمرض الصداع - لعلهم يفقهون -
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون -
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة -
«اقتصادية البرلمان» تناقش تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية مع «الكوميسا» و«السادك» -
موظفو «الإسكان» يتبرعون بدمائهم لصالح «مصابي الكنيستين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

القبض على أحد المتورطين في قتل "تقى" عروس بنها

Google+ Print
القبض على أحد المتورطين في قتل "تقى" عروس بنها القبض على أحد المتورطين في قتل "تقى" عروس بنها

مصراوي Masrawy

المتهم بقتل عروس بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من القبض على أحد المتورطين في قتل العروس "تقي ن".

وكانت عثرت قوات مباحث قسم بنها، على هاتف العروس المقتولة، قبل زفافها، بأيام داخل مسكن أحد جيرانها.

وكشف فريق البحث الجنائي برئاسة اللواء علاء سليم - رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، أن وراء ارتكاب واقعة قتل "تقى" هو المدعو "حسان.ص" وهو يسكن بالعقار المجاور للمجني عليها.

وتم العثور على هاتف المجني عليها وبعض الملابس الغارقة بالدماء داخل شقته.

وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بغرض السرقة وأنه أثناء دخوله منزل "المجنى عليها" فوجئ بيها رغم أنه راقب أهليتها أنهم غادروا المنزل فقام بارتكاب الواقعة، وأرشد عن متهم شاركه الجريمة يقطن بقرية ورورة، وجارى ضبطه.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون

موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس جمعة الاستصلاح الزراعي: موسم توريد القمح سيشهد تلاعبًا كبيرًا

رئيس جمعة الاستصلاح الزراعي: موسم توريد القمح سيشهد تلاعبًا كبيرًا

إغلاق مستشفى خاص بالباجور وعيادة أسنان بقويسنا

إغلاق مستشفى خاص بالباجور وعيادة أسنان بقويسنا