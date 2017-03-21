القبض على أحد المتورطين في قتل "تقى" عروس بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من القبض على أحد المتورطين في قتل العروس "تقي ن".

وكانت عثرت قوات مباحث قسم بنها، على هاتف العروس المقتولة، قبل زفافها، بأيام داخل مسكن أحد جيرانها.

وكشف فريق البحث الجنائي برئاسة اللواء علاء سليم - رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، أن وراء ارتكاب واقعة قتل "تقى" هو المدعو "حسان.ص" وهو يسكن بالعقار المجاور للمجني عليها.

وتم العثور على هاتف المجني عليها وبعض الملابس الغارقة بالدماء داخل شقته.

وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بغرض السرقة وأنه أثناء دخوله منزل "المجنى عليها" فوجئ بيها رغم أنه راقب أهليتها أنهم غادروا المنزل فقام بارتكاب الواقعة، وأرشد عن متهم شاركه الجريمة يقطن بقرية ورورة، وجارى ضبطه.