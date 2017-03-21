بالصور│افتتاح فوكس سينما بـ21 شاشة عرض بمول مصر

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أعلنت شركة ماجد الفطيم الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والترفيه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن افتتاح "ڤوكس سينما" في مول مصر بمدينة 6 أكتوبر لتقدم مفهومًا جديدًا وفريدًا لتجربة سنيمائية تلبي تطلعات المصريين وشغفهم للاستمتاع بأحدث الأفلام والتجارب السينمائية.

وتضم "ڤوكس سينما"21 شاشة عرض سينمائى داخل صالات ضخمة تستوعب أكثر من 2300 مقعد، للاستمتاع بشاشات العرض المعتادة بالإضافة إلى 4 أنواع من التجارب السينمائية المتنوعة والشيقة.

وعكفت الشركة على توفير أحدث الخدمات والتقنيات بداخل "فوكس السينما"، وخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لضمان استمتاعهم بالتجربة السنيمائية، إضافة إلى مقاعد متحركة ومصاعد مخصصة لهم، كما توفر لضعاف السمع سماعات خاصة للاستمتاع بتجربة ڤوكس سينما.

من جانبه قال عمر البنا، الرئيس الإقليمي لماجد الفطيم للمشاريع – مصر: "ڤوكس سينما تمثل نقلة نوعية لسوق الترفيه المصري لما تقدمه من تجارب مختلفة وفريدة للاستمتاع بالعروض السينمائية التي تعد الأولى من نوعها داخل السوق المصري بما تقدمه من تكنولوجيا ومفاهيم جديدة نهدف من خلالها لتحقيق أفضل لحظة استمتاع للجمهور، كما يمثل دخول ڤوكس سينما في السوق المصري استثمارًا فريدًا من نوعه في أحد المجالات التي تلقى إقبالًا كبيرًا من مختلف شرائح الجمهور المصري".

وتقدم ڤوكس سينما العديد من التجارب السينمائية المتنوعة والمميزة منها السينما رباعية الأبعاد 4DX التي تعد تجربة سينمائية غير مسبوقة تستحوذ على كافة حواس المُشاهِد من خلال مقاعد متحركة فائقة التقنية تتناغم في حركاتها مع أحداث الفيلم، بالإضافة إلى التفاعل مع المؤثرات الحسية مثل الروائح والرياح والأمطار والبرق التي تجعل المشاهد يعيش تجربة تفاعلية مثيرة وفريدة مع العرض السينمائي.

أما" ڤوكس جولد"، فتمنح تجربة مميزة من الرفاهية والخصوصية والاسترخاء والهدوء، بالإضافة إلى مطعم فاخر يقدم أشهى الوجبات تم تأسيسه تحت إشراف الشيف العالمي جاري رودز.

كما تتضمن "ڤوكس سينما" تجربة "ڤوكس ماكس" التي تتميز بشاشة عرض عملاقة وأنقى وأحدث تقنيات الصوت والصورة، وتضم أيضًا أول سينما من نوعها في مصر متخصصة للأطفال، فضلًا عن مطعم للاستمتاع بألذ الوجبات والتسالى والمشروبات.

ومن أفضل مميزات "ڤوكس سينما" توقيت عرض الأفلام الذي لا يرتبط بمواعيد محددة، حيث يبدأ عرض سينمائى جديد كل 20 دقيقة، بالإضافة إلى إمكانية حجز مقاعد السينما والدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، إضافة إلى التطبيق الإلكتروني لڤوكس سينما الذي يتيح للجمهور إمكانية التعرف على باقة الأفلام المتاحة، فضلًا عن مشاهدة مقاطع منها وتصنيفها.

وتدير "ڤوكس سينما" حاليًا 26 دار عرض سينمائي منطقة الشرق الأوسط تضُمّ 223 شاشة في المنطقة، بما في ذلك 161 شاشة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و15 شاشة في لبنان، و47 شاشة في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى توسعات أخرى مرتقبة بقطر وأفريقيا.

وخصصت شركة "ماجد الفطيم" استثمارات بقيمة مليار درهم إماراتي لإقامة أكثر من 600 شاشة عرض سينمائى في 50 موقعًا مختلفًا بحلول عام 2020.

ومع افتتاح "ڤوكس سينما" بمول مصر فى مدينة 6 أكتوبر، تنضم مصر لمجموعة الدول التي تستمتع بتجربة ڤوكس سينما الفريدة من نوعها من خلال 21 شاشة عرض سينمائى، والتي تقدم مفهومًا مختلفًا للاستمتاع بأحدث أنظمة وتقنيات العرض السينمائي مثل ڤوكس ماكس، وجولد، والسينما رباعية الأبعادDX 4.

وتوفر دور عرض "ڤوكس سينما" مزيجًا متنوعًا من التجارب السينمائية الفاخرة، مثل تجربة "VOX THEATRE by Rhodes" التي تقدم مفهومًا فريدًا للسينما من خلال تقديم وجبات فاخرة خلال عرض الفيلم، وصالة عرض "آيماكس" الأولى والوحيدة مع شاشة ليزرية في منطقة الشرق الأوسط، والتي تتيح للجمهور بالدخول عميقًا في أكثر التجارب السينمائية ابتكارًا للاستمتاع بأجود تقنيات الصوت والصورة ضمن صالات مصممة خصيصًا لتوفير تجربة لا مثيل لها، بجانب العديد من التجارب السينمائية المميزة مثل "ڤوكس ماكس" ذات الشاشة الكبيرة، و"ڤوكس الذهبية" الفاخرة، و"ڤوكس بلاس بريميوم"، و"ڤوكس رباعية الأبعاد الغامرة"، و"ماي ڤوكس " الحصرية، والسينما ثلاثية الأبعاد 3D، بالإضافة إلى السينما رباعية الأبعاد 4DX التى تمتلك "ڤوكس " حقوقها الحصرية في الشرق الأوسط، وأيضًا "ڤوكس للأطفال" التي تم إطلاقها مؤخرًا، وتعتبر أول سينما متخصصة للأطفال في منطقة الشرق الأوسط.

وتبلغ إجمالي استثمارات شركة ماجد الفطيم في مول مصر6.3 مليار جنيه، كما تبلغ المساحة التأجيرية الإجمالية في مول مصر 165 ألف متر مربع، ويضم أرقى العلامات التجارية المحلية والعالمية، بما في ذلك أرقى الماركات العالمية في عالم الملابس والموضة.

و يضم المول ساحة كبيرة لانتظار السيارات تسع 6500 سيارة، كما يتضمن Ski Egypt، وهو أول منحدر تزلج داخلي في أفريقيا، و21 شاشة لصالات سنيماVOX، ومركز الترفيه العائلي "ماجيك بلانيت".