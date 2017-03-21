تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع تدريجى في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، لطيف على الوجه البحرى والقاهرة وباقى الأنحاء نهارا، بارد في أول الليل وشديد البرودة في آخره.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 24

الإسكندرية 13 21

مطروح 12 20

بورسعيد 14 21

دمياط 14 21

بلطيم 13 21

الإسماعيلية 11 24

السويس 12 25

العريش 11 24

نخل 04 23

طابا 07 24

الطور 15 26

مرسى علم 16 27

الغردقة 16 26

شرم الشيخ 17 26

رفح 10 23

كاترين 05 21

سيوة 11 25

المنيا 09 25

الفيوم 09 25

رأس سدر 12 24

أبوسمبل 13 28

وسط الدلتا 12 24

أسيوط 10 25

سوهاج 10 26

الأقصر 13 28

أسوان 13 29

شلاتين 18 26

حلايب 19 25

الوادى الجديد 10 26

قنا 13 27

نويبع 14 25

السلوم 09 23