أسبوع باريس يزين ثياب الرجل بالألوان

بعد أن أطفأ "أسبوع ميلان لموضة الرجل" أضواءه، عادت الأنوار لتسطع في مدينة باريس التي كانت حريصة على وضع بصماتها على خطوط الموضة الرجاليّة لربيع وصيف 2014، أسوة بعواصم الموضة الأخرى.

ومثل كلّ عام، حظي هذا الأسبوع بمشاركة كبيرة من أشهر دور الأزياء العالميّة، ومنها: "دار جيفانتشي" ودار "لويس فيتون" ودار "فالنتينو" ودار "كارفن" ودار "سان لوران"، مع مساهمة مميّزة من المصمّم "بول سميث" و"جون غاليانو" وآخرين.

ويُمكن القول إنّ ربيع وصيف الرجل سيكون في عام 2014 نابضاً بالألوان المضيئة، وضاجّاً بالبدلات الناعمة البسيطة والقمصان الأليفة والملابس الرياضيّة وثياب المشاوير النهاريّة المميّزة التي تصلح لأوقات الرحلات وأسفار العمل.

ولعلّ أهمّ ما يميّز هذه العروض هو الاستخدام الذكيّ لتضادات الألوان والجنوح إلى فنّ الكولاج في تزيين القمصان والجاكيتات والسراويل والظهور الكبير للأنسجة المخططة والمورّدة وخامات الجيرسيه والستان والقطن الثقيل؛ أمّا الألوان فقد خرجت كثيراً عن التقليديّة، وظهرت بعض الألوان التي لم تكن تستخدم كثيراً في ثياب الرجل، مثل الورديّ والأزرق المضيء والأصفر المتوهّج والذهبيّ والفضيّ. وعموماً، يُمكن أن نختصر الوصف ونضع لموضة هذا الموسم عنواناً عريضاً هو: الخطوط الناعمة والحجوم المريحة.

وإليك بعضاً ممّا قدّمته باريس للرجل المهتمّ بآخر مستجدّات الموضة، عسى أن تجد في بعضها ما يُناسب ذوقك وشخصيّتك وأسلوبك في اللبس.