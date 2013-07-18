نجمات "أنا والعسل" تحت مجهر سيدتي نت

تطلّ علينا النجمات خلال شهر رمضان المبارك في برنامج "أنا والعسل" الذي يقدّمه الإعلامي نيشان على شاشة الـLBCI. ومع كل إطلالة جديدة نكتشف أذواقهن المختلفة التي تعكس شخصية كل واحدة. معاً نستعرض إطلالات النجمات اللواتي حللن ضيفات على هذا البرنامج، بدءاً من حلقة أمس وصولاً الى الحلقة الأولى.

في حلقة الليلة الماضية، أطلت نيكول سابا بفستان طويل مطبّع باللونين الأبيض والأزرق كان مناسباً لها ولجسمها خصوصاً أنها دخلت في الأشهر الأخيرة من حملها. أما ماكياجها فكان ناعماً مع تسريحة شعر أنيقة.علامة "سيدتي نت": 7/10

وكانت المخرجة إيناس الدغيدي قد أطلت في حلقة أول من أمس بقفطان ملوّن، بدا للوهلة الأولى بأنه يليق بالمناسبة وتوقيتها، ولكن سرعان ما تفاجأنا بقصة القفطان من الأمام والتي كانت قصيرة جداً لا تناسب إطلالتها في هذا الشهر الفضيل.علامة "سيدتي نت": 5/10

إطلالة ميريام فارس سبقت إطلالة إيناس الدغيدي، وتميّزت برقيّها وهدوئها، إذ تزيّنت باللون الأبيض من خلال فستان طويل مطرز باللون الذهبي، وتسريحة شعرها كانت بسيطة جداً، رغم أن ماكياجها كان قوياً نوعاً ما.علامة "سيدتي نت": 8/10

وفي الحلقة التي سبقت حلقة ميريام، حلّت غادة عبد الرازق ضيفة على البرنامج، وكانت صاحبة الإطلالة الصاخبة بامتياز. حيث ارتدت فستاناً مزيناً بالكشاكش، مكشوفاً عند الصدر، لا يليق نهائياً بهذا الشهر الفضيل، واختارت تسريحة شعر غريبة زادت من صخب إطلالتها.علامة "سيدتي نت": 6/10

ناديا الجندي بدورها، لم تختر قفطاناً أو عباءة لتطلّ في الحلقة الخاصة بها، بل فضّلت ارتداء فستان ذهبي اللون، يليق بالسهرات والحفلات أكثر منه بلقاء تلفزيوني في شهر رمضان. كما أن اللون الذي اختارته جعلها تبدو شاحبة وفاقدة للحيوية.علامة "سيدتي نت": 5/10

إلهام شاهين لم تبتعد عن اللون الأسود الذي لطالما زيّن إطلالاتها أمام الكاميرا، وكأنها تخشى اختيار لون آخر لئلا يكشف عن بعض الشوائب التي تحاول إخفاءها. فاختارت عباءة سوداء اللون مع أكمام من الموسلين أظهرتها ممتلئة بعض الشيء.علامة "سيدتي نت": 7/10

أما الفنانة أصالة التي كانت ضيفة الحلقة الأولى من البرنامج، فقد اختارت قفطاناً باللون البيج، مطرزاً ومرصعاً بالأحجار الناعمة، وكان خيارها موفقاً جداً، فبدت أنيقة ومحتشمة في الوقت نفسه، كما أن تسريحة شعرها وماكياجها كانا منسجمين مع الإطلالة بشكل عام. علامة "سيدتي نت": 8/10