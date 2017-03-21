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وكيل الصحة بالقليوبية: توفير الأدوية في مقدمة أولوياتي

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وكيل الصحة بالقليوبية: توفير الأدوية في مقدمة أولوياتي وكيل الصحة بالقليوبية: توفير الأدوية في مقدمة أولوياتي

التحرير

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قال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إن خطة عمله تضع في مقدمة الأولويات تقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين والاهتمام بمكافحة العدوى داخل المستشفيات والاهتمام بأقسام الطوارئ والاستقبال وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات العامة والمركزية واستكمال النواقص.

وأضاف الطباخ فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" اليوم الثلاثاء، أنه سيقوم بجولات مكثفة لمتابعة سير العمل بالعيادات والأقسام بالمستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من تواجد الأطباء والتمريض ومعاقبة المقصرين إلى جانب التعرف على أهم المشكلات التي تواجه إدارة المستشفيات وبحث شكاوى المرضى والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.
 

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التحرير

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