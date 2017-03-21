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وزير التموين: «سعر القمح عادل.. وليس لنا صوامع تخزين تابعة للقطاع الخاص»

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وزير التموين: «سعر القمح عادل.. وليس لنا صوامع تخزين تابعة للقطاع الخاص» وزير التموين: «سعر القمح عادل.. وليس لنا صوامع تخزين تابعة للقطاع الخاص»

التحرير

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قال الدكتور علي المصيلحي، وزير ، إن الوزارة ليس لها الآن صوامع تخزين قمح تابعة للقطاع الخاص، وإذا اقتضى الأمر بتأجير صوامع خاصة ستكون خاضعة لإدارة .

وأضاف المصيلحي، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن القمح سيتم تخزينه في صوامع معدنية، أو أفقية، أو صوامع المواني، أو شون مجهزة، ولن يتم تخزينه في العراء مرة أخرى وكلها تابعة للحكومة، موضحًا أن السعة التخزينية لها تبلغ حوالي 4.5 مليون طن.

 وأكد وزير التموين، أن تسعير الوزارة لمحصول القمح والذي بلغ 575 جنيهًا للأردب، هو سعر عادل طبقًا للأسعار العالمية، موضحًا: «سعر القمح الفرنسي الموازي لنظيره المصري في الجودة يبلغ 197 دولارًا».

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التحرير

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