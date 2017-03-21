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رئيس البحرية الدولية: شعرت بالأمن في مصر وأسعى للمزيد من التعاون

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رئيس البحرية الدولية: شعرت بالأمن في مصر وأسعى للمزيد من التعاون رئيس البحرية الدولية: شعرت بالأمن في مصر وأسعى للمزيد من التعاون

التحرير

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استضافت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، رئيس الجامعة البحرية الدولية، الدكتورة كليوباترا دومبيا، أمس الإثنين، في أول زيارة لها للمقر الرئيسي للأكاديمية بأبي قير.

وكان في استقبال رئيس الجامعة البحرية الدولية، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل، فرج رئيس الأكاديمية وجميع رؤساء مراكز المسئولية.

بدأت الزيارة بحضور الدكتورة كليوبترا دومبيا لطابور عرض طلبة كلية النقل البحري والتكنولوجيا، وقامت بالتعرف علي أوائل الطلبة المتفوقين لكلية النقل البحري بمختلف الجنسيات، وأجرت جولة تفقدية لمنشآت الأكاديمية بدأت بقاعة وزراء النقل العرب بالمبنى الرئاسي ثم مبني القبة السماوية، مركز المحاكي المتكامل، كلية النقل البحري والتكنولوجيا وأخيرًا معهد السلامة البحرية.

وأعربت رئيس الجامعة البحرية الدولية، عن سعادتها بتواجدها بمدينة الإسكندرية؛ معربة عن شعورها بالأمن داخل وهي أكثر الدول التي تمنت زيارتها.

​وفي نهاية الزيارة قام  الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، بشكر الدكتور كليوباترا دومبيا لزيارة الأكاديمية، وأعرب عن سعادته لإعجابها بتفقد الأكاديمية ومنشأتها والتعرف بشكل أكبر على تخصصات الأكاديمية وما توصلت إليه من تطور في الفترة الماضية، ثم أهدي رئيس الأكاديمية  درع الأكاديمية.

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