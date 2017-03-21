فتح باب تلقي رغبات أهالي «مثلث ماسبيرو» في البديل السكني بالقاهرة

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تبدأ محافظة القاهرة تلقي طلبات قرابة 4500 أسرة من سكان منطقة «مثلث ماسبيرو»، لمعرفة رغباتهم فى البدائل المطروحة لنقلهم، قبل البدء فى تطوير المنطقة.

وتستمر المحافظة في تلقي الطلبات حتى 30 مارس الحالي، ويتولى فريق من المتخصصين شرح ما تحتويه استمارات الرغبات من بدائل متاحة للأهالى، بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

وصرح وزير الإسكان مصطفى مدبولي بأن الدولة تمنح أهالي منطقة ماسبيرو مطلق الحرية في اختيار ما يناسبهم من بدائل تتوافق مع احتياجاتهم دون إجبار.

وأوضح الوزير أن سكان المثلث يمكنهم الاختيار بين الحصول على تعويض مادي نظير وحداتهم السكنية، أو الحصول على مسكن بديل بالأسمرات حسبما يرغبون، أو إبداء الرغبة في العودة إلى المكان، بعد تطويره، مع الاختيار بين الإيجار أو التمليك في المنطقة.

وقال المحافظ عاطف عبد الحميد إنه سيتم فور انتهاء أعمال لجنة تلقي الرغبات صرف التعويضات أو النقل إلى السكن البديل، حسب اختيار المواطن.

ولفت إلى أن أصحاب المحال والورش سيستطيعون الاختيار بين بدائل عدة، من بينها الحصول على وحدة سكنية بديلة للمحل أو الورشة أو الحصول على محل بمنطقة بدر أو في إحدى المناطق التجارية القريبة من الأسمرات، والتي ستُنشئها المحافظة خلال عام، أو الحصول على تعويض مادي.