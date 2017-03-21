مفاجأة.. الصحة: نتائج عينات الوجبات المدرسية بسوهاج سلبية

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أصدرت وزارة الصحة بيانا اليوم الثلاثاء صادر عن الإدارة المركزية للمعامل، أكدت فيه سلبية عينات الوجبات المدرسية التي تسبب في تسمم 3353 تلميذا في 8 مدارس بمحافظة سوهاج.

وأظهرت عينة الفحص سلبية لمركبات الكلور والفوسفور العضوي والكاربامات ولأملاح الرصاص والزئبق والزرنيخ، كما جاء اختبار سم الفأر غير العضوي سلبيا.

وشهدت محافظة سوهاج الأسبوع الماضي تسمم أكثر من ألفي طالب طلاب مدارس قرية الصوامعة شرقي مركز أخميم، على أثر تناولهم وجبة مدرسية "جبنة مثلثات وطحنية"، مما تسبب لهم في إعياء شديد وتم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج.

من جانبه قال المحافظ أيمن عبدالمنعم إن التقرير النهائي لتحاليل العينات التى تم أخذها من أظهرت سلبية العينات ولا يوجد تسمم.

وكان المحافظ قرر إحالة واقعة اشتباه إصابة تلاميذ مدارس المحافظة للنيابة العامة للتحقيق فى الواقعة، والتحفظ على العينات الخاصة بالوجبات المدرسية الموجودة بالمدارس ومخازن المورد لتلك الوجبات ومطابقتها مع العينات المأخوذة من التلاميذ.