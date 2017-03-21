فيديو| عبد المعنم: مناقشة اتفاقية الجزيرتين «وصمة على جبين البرلمان»

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توقع عضو مجلس النواب، علاء عبد المعنم، عضو «ائتلاف دعم مصر» مناقشة مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود المصرية مع المملكة العربية السعودية، والتي بمقتضاها تتنازل حكومة القاهرة عن جزيرتي تيران وصنافير لنظيرتها بالرياض.

وأكد عبدالمنعم خلال لقائه مع برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على قناة «دريم»: أنه لا يحق للمجلس مناقشة الاتفاقية لأنها لم تعد موجودة بعد الحكم القضائي الصادر بمصرية الجزيرتين، مستكملًا: «لو ناقش المجلس الاتفاقية سيكون ذلك وصمة دستورية على جبين البرلمان».

وأشار عبدالمنعم، إلى أن معظم القرارات التي أتخذها المجلس باطلة، لعدم حضور أغلبية الأعضاء للموافقة عليها، إذ يشترط الدستور حضور الأغلبية البرلمانية الجلسة العامة، مستطردًا: «انتهاك الدستور والقانون أصبح سمة من سمات الأيام التي نمر بها سواء من قبل الحكومة أو البرلمان».