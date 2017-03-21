فيديو| وزير الرياضة: أزمة الجبلاية صعبة.. ولن أطالب أحد بالاستقالة

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أكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أن الموقف من أزمة حل مجلس إدارة اتحاد الكرة، صعبًا للغاية، ويحتاج لمزيد من الهدوء والتفكير الشديد والدراسة.

وأضاف عبد العزيز، خلال تصريحاته لبرنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة صدى البلد، أنه لن يضغط على مجلس الجبلاية لتقديم استقالتهم، مشيرًا إلى أن استقالة مجلس جمال علام السابق في العام الماضي، كان لها ظروف أخري، فكان يتبقى للمجلس حينها شهرين فقط على انتهاء مدته.

ونفى الوزير، تلقيه أي حكم قضائي ضد سحر وحازم الهواري عضوا المجلس، مشددًا أنه كان سينفذه فور وصوله.

وتابع الوزير، أن أزمة الجبلاية الراهنة قد تصل لتهديد حلم التأهل لكأس العالم، وأن هناك تفكير في اعتماد نتيجة أي انتخابات مقبلة من اللجنة الأوليمبية الدولية، في قانون الرياضة الجديد، واللجوء للمحكمة الرياضة إذا لزم الأمر، وعدم مخالفة اللوائح والمواثيق.