تعرّفي إلى أفضل 6 تطبيقات مجانيّة من"أندرويد"

يضمّ متجر تطبيقات "أندرويد" آلاف التطبيقات المجانية، وقد تحتارين في اختيار التطبيق الذي يُناسبك.لذا، يُطلعك موقع "سيدتي نت" على أفضل التطبيقات الخاصّة بنظام "أندرويد" الجديدة والمجّانية:

1- WeVideo – Video Editor: إنّ هذا التطبيق سهل الاستخدام، ويمكّنك من إنتاج الأفلام عبر هاتفك الذكيّ، حيث يُساعدك في التقاط الصّور وجمعها، ثمّ تحويلها إلى فيديو، مع خلفيّة صوتيّة تختارينها بنفسك؛ كما يمكنك تبادله مع أصدقائك أو نشره على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

2- FotoRus: يمكنك هذا التطبيق من الإبداع في مجال الفنّ التصويري، إذ يُساعدك في تحرير الصّور عالية الدّقة، وقصّها، ودمج صور عدّة بصورة واحدة، ولكن بإطارات مختلفة.

3- Android Weather & Clock Widget: يساعدك هذا التطبيق المخصّص للهواتف الذكية والأجهزة اللوحيّة في معرفة حال الطقس بالتفصيل في جميع مدن العالم، حيث يطلعك على درجة الحرارة الحالية والرّطوبة وسرعة الرّياح واتجاهها. كما يقدّم لكِ توقعات بشأن طقس الأيّام المقبلة. ويوفر لكِ هذا التطبيق التمتّع بأجمل الصّور الطبيعيّة.

4- SO.HO: يوفر لكِ الاطّلاع على مواقع التواصل الاجتماعيّ كافةً.

5- Duolingo: يتيح لك هذا التطبيق تعلّم لغات عدّة، منها: الإسبانية والفرنسية والألمانية والإنجليزية والبرتغالية والإيطالية. ويوفر لكِ طريقة محبّبة في التعلّم، حيث تخسرين أحد القلوب مع كلّ إجابة خاطئة!

6- How to Make Origami: يعلمكِ هذا التطبيق طريقة إنشاء أشكال ورقيّة جميلة.