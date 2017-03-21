فيديو| مؤمن زكريا: «نفسي في أجازة عشان أتجوز»

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قال مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي، إنه حاول التعافي من إصابته واللحاق بمواجهة بيدفيست الجنوب إفريقي، التي أقيمت أول أمس الأحد، في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وأكد «زكريا»، خلال تصريحاته لقناة on sport، أن تألقه في بعض المباريات وإحرازه للأهداف يأتي عندما يحالفه التوفيق، مشيرًا إلى أنه الفريق يركز للتتويج ببطولة إفريقيا، والتأهل لبطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف، أنه سعيد بالثقة التي يلقاها من جميع المدربين الذين عمل معه، موضحًا أن حسام البدري هو الأكثر دراية بظروف الفريق، وأنه يتمنى استمراره مع الفريق.

وتحدث هدّاف اللقلعة الحمراء، عن زواجه، معلقًا «نفسي ألاقي أجازة أتجوز فيها».