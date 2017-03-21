بالفيديو.. الهلالي ينتقد فتاوى «تحليل وتحريم» عيد الأم

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قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه لا يوجد نص قرآني يمنع أو يأمر بالاحتفال بعيد الأم، وبالتالي لا يملك أحد أن يقول إن ذلك حرام أو حلال شرعًا، لأنه ذلك الأمر يدخل ضمن التعاملات الإنسانية والبشرية في المجتمع الذي نعيش فيه.

وأضاف الهلالي، خلال لقائه أمس الاثنين ببرنامج «كل يوم»، على قناة «أون لايف»، (تعليقا على فتاوى تحريم الاحتفال بعيد الأم وأخرى تحلله شرعا): «كل من يقول إن هذا حلال شرعًا أو حرام شرعًا فقد أخذ الشرع لنفسه، مع أن الشرع ملك لله وليس لأفراد، ولذلك تحريم أو إباحة الاحتفال بعيد الأم يجب أن تكون وجهات نظر فقط، ويترك للمواطن حرية الاختيار»، مستطردًا: «الشرع لم يفوض أحدًا للتحدث باسمه».

وأصدرت دار الإفتاء فتوى تجيز فيها الاحتفال بعيد الأم مشتندة إلى أدلة شرعية، فيما قال رجال دين سلفيون إن الاحتفال في هذا اليوم محرم شرعا استنادا لتفسيرات أحاديث رأوا فيها تطبيقها على نفس الموقف.