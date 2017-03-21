أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: الأحداث الراهنة أصابتنا بمرض الصداع - لعلهم يفقهون -
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون -
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة -
«اقتصادية البرلمان» تناقش تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية مع «الكوميسا» و«السادك» -
موظفو «الإسكان» يتبرعون بدمائهم لصالح «مصابي الكنيستين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

بالفيديو.. الهلالي ينتقد فتاوى «تحليل وتحريم» عيد الأم

Google+ Print
بالفيديو.. الهلالي ينتقد فتاوى «تحليل وتحريم» عيد الأم بالفيديو.. الهلالي ينتقد فتاوى «تحليل وتحريم» عيد الأم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه لا يوجد نص قرآني يمنع أو يأمر بالاحتفال بعيد الأم، وبالتالي لا يملك أحد أن يقول إن ذلك حرام أو حلال شرعًا، لأنه ذلك الأمر يدخل ضمن التعاملات الإنسانية والبشرية في المجتمع الذي نعيش فيه.

وأضاف الهلالي، خلال لقائه أمس الاثنين ببرنامج «كل يوم»، على قناة «أون لايف»، (تعليقا على فتاوى تحريم الاحتفال بعيد الأم وأخرى تحلله شرعا): «كل من يقول إن هذا حلال شرعًا أو حرام شرعًا فقد أخذ الشرع لنفسه، مع أن الشرع ملك لله وليس لأفراد، ولذلك تحريم أو إباحة الاحتفال بعيد الأم يجب أن تكون وجهات نظر فقط، ويترك للمواطن حرية الاختيار»، مستطردًا: «الشرع لم يفوض أحدًا للتحدث باسمه». 

وأصدرت دار الإفتاء فتوى تجيز فيها الاحتفال بعيد الأم مشتندة إلى أدلة شرعية، فيما قال رجال دين سلفيون إن الاحتفال في هذا اليوم محرم شرعا استنادا لتفسيرات أحاديث رأوا فيها تطبيقها على نفس الموقف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو- من قلب «نبروه»...طريقة تمليح الفسيخ

بالفيديو- من قلب «نبروه»...طريقة تمليح الفسيخ

بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة

بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة

بالفيديو || صفحة « تحت الأرض» تُهدد بقتل أحمد موسى ومرتضى منصور

بالفيديو || صفحة « تحت الأرض» تُهدد بقتل أحمد موسى ومرتضى منصور

بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة "كريستالة"

بالفيديو والصور- حفل زفاف أسطوري في قطر.. والدعوة "كريستالة"