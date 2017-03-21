بالصور.. محافظ بورسعيد: لا أحد يستطيع المزايدة على الدور البطولي للأم

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شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الاحتفالية التي أقامتها مبادرة "صنع في مصر" بالتعاون مع حزب الحركة الوطنية في بورسعيد، لتكريم الأمهات المثاليات.

وحضر الاحتفالية أعضاء مجلس النواب وعدد من الأجهزة التنفيذية والشخصيالت العامة.

وقال محافظ بورسعيد خلال كلمته إن المرأة تمثل عصب المجتمع وهي العمود الفقري للأسرة، مشيرا إلى أن بناء الشخصية المصرية يتم من خلال المرأة داخل الأسرة ويقع عليها عبء كبير في تربية وتنشئة الأبناء.

وأضاف أن جميع الأديان السماوية كرمت الأم وعظمت من دورها لما تمثله من دور كبير في تماسك الأسرة وتحدي الصعاب من أجل تربية أبنائها تربية صالحة.

وأضاف المحافظ أن الأم تستحق منا كل الشكر والتقدير والثناء فهي مربية الأجيال التي نقف أمامها جميعا احتراما وتقديرا لها.

وقدم المحافظ التهنئة إلى جميع أمهات مصر بهذه المناسبة الطيبة التي تحتفل بها مصر وبالقيمة العظيمة للام لأن مصر قوتها في وحدتها وتماسك أسرتها، مشيرا إلى أن لا أحد يستطيع أن يزايد على الدور البطولي والكبير الذي تقدمه الأم في تخريج الأبطال، فهي التي قدمت أبطال الجيش والشرطة الذين يدافعون عن الوطن وغرست لديهم حب الوطن والتضخية من أجله.

وأضاف أن جميع شعراء العالم كتبوا قصائد وداووين ومقالات كثيرة عن الأم التي تمثل الشيء الأكبر والأهم في حياتنا، وفي نهاية اللقاء قام المحافظ ومنظمو الاحتفالية بتكريم الأمهات المثاليات.