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فيديو| مترو الأنفاق: رفع سعر التذكرة أمر وارد في أي وقت

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فيديو| مترو الأنفاق: رفع سعر التذكرة أمر وارد في أي وقت فيديو| مترو الأنفاق: رفع سعر التذكرة أمر وارد في أي وقت

التحرير

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قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم هيئة مترو الأنفاق، إنه يتمنى رفع سعر تذكرة مرفق مترو الأنفاق، لتقليل حجم الخسائر التي يتعرض لها هذا المرفق.

وأضاف عبد الهادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صح النوم»، مع الإعلامي محمد الغيطي، على شاشة «ltc»: أنه من الوارد رفع سعر تذكرة المترو في أي وقت، مؤكدًا أن المترو يتعرض لخسارة شهرية تصل إلى 25 مليون جنيه، ولم يتغير سعر التذكرة منذ عام 2006.

ومن ناحية أخرى، شرح  المتحدث الرسمي باسم هيئة المترو، تفاصيل حادث انتحار فتاة تحت قضبان مترو بمحطة الدقي، قائلا: «إنها ألقت نفسها بعد مشادة كلامية بين والدها ووالدتها، لتلقى مصرعها على الفور».

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التحرير

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