انفجار سيارة مفخخة في بغداد ومقتل وجرح العشرات

(أ ف ب):

أفادت مصادر أمنية وطبية في العاصمة العراقية بغداد، مساء الاثنين، بمقتل 24 شخصا وجرح 40 آخرين، جميعهم من المدنيين في حصيلة أولية لانفجار سيارة مفخخة مركونة في سوق ال 84 في حي العامل جنوبي غرب بغداد.

وتعرف المنطقة بأنها مسكونة من غالبية شيعية.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن التفجير.

الموصل:

في هذه الأثناء قال مسؤول بوزارة الداخلية العراقية لرويترز إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية أسروا عقيدا وثمانية ضباط آخرين بالشرطة في غرب الموصل بعدما نفدت ذخيرتهم أثناء اشتباكات عنيفة في وقت مبكر من صباح الاثنين.

وأضاف المسؤول أنه تم أسر الضباط في حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي في حي باب الجديد بالموصل.

يذكر أن الجيش العراقي والقوات المصاحبة له يخوضون معارك عنيفة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الموصل شمال البلاد.