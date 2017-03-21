أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: الأحداث الراهنة أصابتنا بمرض الصداع - لعلهم يفقهون -
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون -
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة -
«اقتصادية البرلمان» تناقش تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية مع «الكوميسا» و«السادك» -
موظفو «الإسكان» يتبرعون بدمائهم لصالح «مصابي الكنيستين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

انفجار سيارة مفخخة في بغداد ومقتل وجرح العشرات

Google+ Print
انفجار سيارة مفخخة في بغداد ومقتل وجرح العشرات انفجار سيارة مفخخة في بغداد ومقتل وجرح العشرات

مصراوي Masrawy

تفجير في بغداد

(أ ف ب):

أفادت مصادر أمنية وطبية في العاصمة العراقية بغداد، مساء الاثنين، بمقتل 24 شخصا وجرح 40 آخرين، جميعهم من المدنيين في حصيلة أولية لانفجار سيارة مفخخة مركونة في سوق ال 84 في حي العامل جنوبي غرب بغداد.

وتعرف المنطقة بأنها مسكونة من غالبية شيعية.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن التفجير.

الموصل:

في هذه الأثناء قال مسؤول بوزارة الداخلية العراقية لرويترز إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية أسروا عقيدا وثمانية ضباط آخرين بالشرطة في غرب الموصل بعدما نفدت ذخيرتهم أثناء اشتباكات عنيفة في وقت مبكر من صباح الاثنين.

وأضاف المسؤول أنه تم أسر الضباط في حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي في حي باب الجديد بالموصل.

يذكر أن الجيش العراقي والقوات المصاحبة له يخوضون معارك عنيفة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الموصل شمال البلاد.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون

موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس جمعة الاستصلاح الزراعي: موسم توريد القمح سيشهد تلاعبًا كبيرًا

رئيس جمعة الاستصلاح الزراعي: موسم توريد القمح سيشهد تلاعبًا كبيرًا

إغلاق مستشفى خاص بالباجور وعيادة أسنان بقويسنا

إغلاق مستشفى خاص بالباجور وعيادة أسنان بقويسنا