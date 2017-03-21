إندبندنت: أمريكا تحظر «إلكترونيات» على متن 12 شركة طيران

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حظرت إدارة الر ئيس الأمريكي دونالد ترامب اصطحاب ركاب الطائرات من ثمانية بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أجهزة الإلكترونية الكبيرة على متنها.

وأصدرت الحكومة الأمريكية اليوم الثلاثاء قرارا فوريا بمنع اصطحاب المسافرين من 8 دول في أفريقيا والشرق الأوسط أجهزتهم الإلكترونية الشخصية الأكبر من الهواتف المحمولة معهم على متن الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

ولم يتم الإعلان عن الكثير من التفاصيل المتعلقة بقرار الحظر الذي يشمل 8 دول و10 مطارات ونحو 12 شركة طيران تسير رحلات من نحو 12 دولة بعضها من الشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة "إندبندنت" عن محللين اعتقادهم بتطبيق هذا القرار على دول تشمل الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

وأضافت أن جداول الرحلات من الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تم تحديدها من عشرة شركات الطيران غير الأمريكية: طيران أريك من لاجوس، مصر للطيران من القاهرة، والإمارات من دبي وأثينا، والإثيوبية من أديس أبابا، ولومي في توجو ودبلن، والاتحاد للطيران من أبو ظبي، والخطوط الجوية الكويتية من الكويت، والخطوط الجوية القطرية من الدوحة، والخطوط الملكية المغربية من الدار البيضاء، والملكية الأردنية من عمان، والسعودية من جدة والرياض، وشركة الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا من جوهانسبرج وداكار، والخطوط الجوية التركية من إسطنبول.

ولم تصدر شركة مصر للطيران أي تعليقات رسمية بهذا الشأن، حتى كتابة هذه السطور.

وذكرت صحيفة الرياض القريبة من الحكومة السعودية، أن الهيئة العامة للطيران المدني قد أبلغت بوجوب تخزين أجهزة الكمبيوتر المحمولة للركاب مع الأمتعة، على متن الخطوط الجوية المتجهة من المطارات (السعودية) في المملكة إلى المطارات الأمريكية.

ونقلت صحيفة الرياض عن مصدر في هيئة الطيران المدني قوله ان هذه التدابير من السلطات الأمريكية العليا وارسلت الى وزارة الداخلية السعودية.

ووفقا لتصريحات مسئول أمريكي لمحطة "سي بي إس" فإن قرار الحظر جاء بعد ورود معلومات استخباراتية منذ أسابيع عن خطر أمني محدق، ما دفع الإدارة الأمريكية لمنع تواجد الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات وغيرها من الإلكترونيات الكبيرة على متن الرحلات الأجنبية.

وقالت "إندبندنت" إن ديفيد لابان المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي رفض التعليق، كما رفضت إدارة أمن النقل، وهي جزء من الأمن الداخلي، التعليق أيضا.

وذكر مسئولون أمريكيون، بحسب "سكاي نيوز"، أن شركات الطيران الأمريكية ليست مشمولة بالحظر الذي سيطبق على أجهزة أكبر من الهواتف المحمولة دون أن يذكروا السبب، وسيسمح للركاب بحمل أجهزة أكبر، مثل أجهزة الكمبيوتر اللوحي والمحمولة والكاميرات، في حقائب سفرهم بعد فحصها.

وبحسب صحف أمريكية فإن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بدأت إبلاغ الدول المعنية بقرار الحظر، والتي لم يتم الإعلان عنها رسميا، حيث سيتم منح مهلة 96 ساعة للمطارات المعنية للبدء في تنفيذ القرار.

كما لم يتم الإعلان عن مدة الحظر، في حين ترجح تقديرات صحفية أن يستمر لأسابيع عدة.

وكانت الخطوط الجوية الملكية الأردنية قد أعلنت عن هذا الحظر عبر حسابها الرسمي على تويتر، قبل أن تقوم بحذف التغريدة.

ووفقا للتغريدة المحذوفة فإن الركاب المتجهين إلى الولايات المتحدة سيُمنعون من حمل معظم الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرات اعتبارا من الثلاثاء بناء على طلب المسئولين الأمريكيين بما في ذلك من سيتوقفون في المطارات الأمريكية في طريقهم لكندا. لكن لا يزال بوسع الركاب حمل الهواتف المحمولة والأجهزة الطبية المعتمدة.