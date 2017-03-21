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الأم المثالية بالدقهلية: أطالب السيسي بحل مشاكل المرأة العاملة 

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الأم المثالية بالدقهلية: أطالب السيسي بحل مشاكل المرأة العاملة  الأم المثالية بالدقهلية: أطالب السيسي بحل مشاكل المرأة العاملة 

التحرير

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قالت سمية محمد حسين حسونة، الحاصلة على لقب الأم المثالية على مستوى محافظة الدقهلية 2017، إنها سعيدة بحصولها على اللقب بعد رحلة كفاح ونجاحها في تربية بناتها بعد وفاة زوجها في أثناء عمله في الكويت عام 1982، وعودتها إلى مدينة المنزلة.

وأضافت الأم المثالية لـ"التحرير"، أنها متواجدة الآن في القاهرة لحضور احتفالية وزارة التضامن اليوم الثلاثاء، إذ أنها حققت المركز الثالث على مستوى الجمهورية أيضا، ومن المحتمل أن تلتقي الرئيس عبدالفتاح .

وأشارت سمية، أنه في حالة مقابلة الرئيس السيسي غدا في احتفالية التكريم، سوف تطالبه بالاهتمام أكثر بقضايا المرأة المصرية ووضع تشريعات وقوانين جديدة من أجل المرأة العاملة والعمل على حل تلك المشاكل باعتبار أن 2017 هو عام المرأة.

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التحرير

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