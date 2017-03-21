فيديو| كرم كردي: حازم وسحر الهواري فضلا مصلحتهما على الكرة المصرية

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قال كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن حازم وسحر الهواري يتحملان 90ً من الأزمة التي تعرض بسببها المجلس للحل، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الإدارية بحلا لجبلاية جاء سريعًا للغاية.

وتابع كردي، خلال تصريحاته بحلقة أمس الإثنين، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة صدى البلد، أن هناك اجتماعا سيتم عقده لمناقسة الحلول المقترحة لمجلس الاتحاد في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الأغلبية يميلون لمصلحة منظومة الكرة في مصر.

وأضاف، أن استقالة المجلس هو الحل الحاسم للأزمة، موضحًا أن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، حاول إقناع حازم وسحر الهواري بعدم الترشح في الانتخابات الأخيرة للجبلاية، لكنهما أصرا على خوضها.