أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: الأحداث الراهنة أصابتنا بمرض الصداع - لعلهم يفقهون -
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون -
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة -
«اقتصادية البرلمان» تناقش تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية مع «الكوميسا» و«السادك» -
موظفو «الإسكان» يتبرعون بدمائهم لصالح «مصابي الكنيستين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

فيديو| وزير الرياضة عن انسحاب الزمالك: «مش هنبوظ الدنيا عشان ضربة جزاء»

Google+ Print
فيديو| وزير الرياضة عن انسحاب الزمالك: «مش هنبوظ الدنيا عشان ضربة جزاء» فيديو| وزير الرياضة عن انسحاب الزمالك: «مش هنبوظ الدنيا عشان ضربة جزاء»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أنه لا يتمنى انسحاب أي فريق من بطولة الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن المسابقة تعد استثمارًا هامًا في الرياضة المصرية حاليًا.

وتابع «عبد العزيز»، خلال تصريحاته لبرنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة صدى البلد، أن تدخل الوزارة لحل خلاف على ركلة جزاء، ليس واردًا، مؤكدًا أنه لا يتدخل في مثل هذه الأمور كما يعتقد البعض، «مش عايزين نبوظ الدنيا».

وطالب «الوزير»، مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالحرص على استقرار بطولة الدوري واستقرار المنظومة الكروية، خاصة أن الوطني لديه ارتباطات دولية في غاية الأهمية في العام الحالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو- من قلب «نبروه»...طريقة تمليح الفسيخ

بالفيديو- من قلب «نبروه»...طريقة تمليح الفسيخ

فيديو صاعقات القلوب يثير ضجة وغضب كبير ومحللون يؤكدون أن هناك لقطة فيه تكشف عن علاقة تنظيم داعش بدولة اسلامية

فيديو صاعقات القلوب يثير ضجة وغضب كبير ومحللون يؤكدون أن هناك لقطة فيه تكشف عن علاقة تنظيم داعش بدولة اسلامية

بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة

بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة

بالفيديو || صفحة « تحت الأرض» تُهدد بقتل أحمد موسى ومرتضى منصور

بالفيديو || صفحة « تحت الأرض» تُهدد بقتل أحمد موسى ومرتضى منصور