فيديو| وزير الرياضة عن انسحاب الزمالك: «مش هنبوظ الدنيا عشان ضربة جزاء»

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قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أنه لا يتمنى انسحاب أي فريق من بطولة الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن المسابقة تعد استثمارًا هامًا في الرياضة المصرية حاليًا.

وتابع «عبد العزيز»، خلال تصريحاته لبرنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة صدى البلد، أن تدخل الوزارة لحل خلاف على ركلة جزاء، ليس واردًا، مؤكدًا أنه لا يتدخل في مثل هذه الأمور كما يعتقد البعض، «مش عايزين نبوظ الدنيا».

وطالب «الوزير»، مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالحرص على استقرار بطولة الدوري واستقرار المنظومة الكروية، خاصة أن المنتخب الوطني لديه ارتباطات دولية في غاية الأهمية في العام الحالي.