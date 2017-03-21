بالفيديو.. رونالدو يستلم جائزة أفضل لاعب برتغالي

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فاز لاعب ريال مدريد الإسباني، كريستيانو رونالدو، بجائزة أفضل لاعب برتغالي لعام 2016 متفوقا على زميله بالفريق الملكي، بيبي وروي باتريسا، حارس سبورتنج لشبونة.



وقال رونالدو، أمس الاثنين، على هامش استلام الجائزة إن عام 2016 كان الأفضل له على المستوى الفردي والجماعي.



ووجه في تصريحات لصحيفة "أبولا" البرتغالية، شكره إلى زملائه في ريال مدريد والمنتخب البرتغالي الذين كانوا سببا في حصده الجائزة.



وأضاف أن البرتغال لم تكن مرشحا للفوز بلقب يورو وحصدها اللقب دليل على الأفضل لا يفوز دائما بل التفاني والعمل الشاق يحققان ذلك.