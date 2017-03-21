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فيديو| مجدي طنطاوي: «كل مصري بيشتري لابنه شقة ويقفلها عشان يأمنه»

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فيديو| مجدي طنطاوي: «كل مصري بيشتري لابنه شقة ويقفلها عشان يأمنه» فيديو| مجدي طنطاوي: «كل مصري بيشتري لابنه شقة ويقفلها عشان يأمنه»

التحرير

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قال الإعلامي مجدي طنطاوي، إن المصريين اعتادوا على شراء الشقق السكنية لأبنائهم، وغلقها ليأمنوهم من عثرات الزمن.

وأضاف في برنامج «كلام جرايد» على قناة «العاصمة»، خلال تعليقه على تصريح الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بأن هناك 10 ملايين شقة مغلقة في : «المصريون يعرفون غدر الزمان، لذلك يحاولون تأمين حياة أبنائهم، والرفاهية الوحيدة الموجودة للمصريين أما القهوة أو الصلاة في المسجد».

وتابع: «الآباء يحملون هم أبنائهم منذ الولادة، ولكي يؤمنه بشراء شقة حماية له في المستقبل من أي عثرات، ولو عندنا لدينا شكل من التراحم، فممكن كل شخص يؤجر شقة ابنه لشاب متزوج يعيش فيها بإيجار رمزي، حتى نتكافل ونتعاون فيما بيننا».
 

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التحرير

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