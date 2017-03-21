محكمة الأسرة تنظر اليوم دعوى مصاريف مدرسة نجل إبراهيم سعيد

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أخبار خاص - في أول موازنة بعد اتفاق الصندوق.. دعم الطاقة مرتين ونصف فوق المتفق عليه

أخبار صورة اليوم: مبارك بعد البراءة.. نظرة أخيرة على الجماهير

هو و هى في عيد الأم .. هدايا تصلح لوالدتك تجنب تقديمها لـ"حماتك"

رياضة موقف كوميدي لأحد الجماهير "الجائعين" بالدوري الألماني

فنون بعد غياب 21 عامًا.. شعلة عاصمة الثقافة العربية تعود إلى الأقصر