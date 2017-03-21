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بالصور.. ثقافة أسوان تحتفل "بيوم المرأة" وتكرم الأمهات المثاليات

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مصراوي Masrawy

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أسوان - إيهاب عمران: 

نظم قصر ثقافة أسوان بإشراف نجوى سيد احتفالا فنيا بمناسبة "يوم المرأة" وعيد الأم بحضور محمد إدريس وكيل وزارة الثقافة بأسوان وتم تكريم الأمهات المثاليات.
وخلال الحفل تحدث وكيل وزارة الثقافة عن مكانة المرأة وأهمية دورها فى المجتمع، وقال أنه بدون أن تؤدى المرأة دورها لا يمكن أن تسير عجلة الحياة، و تتجلى رسالة المرأة فى الأسرة حين تقوم برعاية أولادها وتربيتهم التربية الصحيحة المبنية على الأخلاق والدين ، كما تلعب دورا فعالا ونشطا فى التغير والتطور الاجتماعى، وتشكل قوة ديناميكية داعمة للتحولات الاجتماعية التى يمكن أن تغير حياة المجتمع.
وقام وكيل وزارة الثقافة بتكريم الأمهات المثاليات وهم : زينب احمد الباى ، زينب محمد بشير ، محاسن حسن أحمد ، صباح نور الدين اسماعيل ، ليلى إدريس عبد الرحمن ، فاطمة حسين حسن ، رقية جمعة حسن ، صباح حسين أحمد .

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مصراوي Masrawy

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