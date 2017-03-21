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سفير الاتحاد الأوروبى: قلت للسيسى سأعمل جاهدا لدعم الشراكة مع مصر

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سفير الاتحاد الأوروبى: قلت للسيسى سأعمل جاهدا لدعم الشراكة مع مصر سفير الاتحاد الأوروبى: قلت للسيسى سأعمل جاهدا لدعم الشراكة مع مصر

مصراوي Masrawy

يفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي والرئيس

القاهرة - (أ ش أ):

قال يفان سوركوش - سفير الاتحاد الأوروبي في ، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه أكد للرئيسعبد الفتاح السيسي أنه سيعمل بكل جهد على دعم الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وكان سفير الاتحاد الاوروبى الجديد قدم فى وقت سابق اليوم الاثنين أوراق اعتماده للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وانضم السفير إيفان سوركوش ( وهو سلوفاكىً الجنسية) إلى الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية وتقلد منصبه سفيرا ورئيسا لوفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر في فبراير 2017.
وركز السفير فى مشواره الدبلوماسى تركيزا قويا على منطقة الشرق الأوسط؛ حيث شغل منصب سفير سلوفاكيا لدى كل من سوريا ولبنان والأردن في الفترة من 2011 وحتى 2015.. كما عمل كذلك في كل من تونس والعراق واليمن ومصر في بدايات عمله الدبلوماسي، وخلال فترة عمله السابقة في مصر، كان نائبا لرئيس البعثة الدبلوماسية لسفارة تشيكوسلوفاكيا "السابقة" في مصر.
وخارج إطار الشرق الأوسط، تولى أيضا مناصب مرموقة مثل القنصل العام لسلوفاكيا في نيويورك، ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية لسفارة سلوفاكيا في الدنمارك..كما عمل مديرا لوكالة التعاون الإنمائي الدولي السلوفاكية.
وفي وزارة الخارجية السلوفاكية، شغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير، فضلا عن عمله كمدير للعديد من الإدارات الرئيسية والمتمثلة في إدارة المراسم الدبلوماسية، وإدارة الشرق الأوسط، وإدارة الشؤون القنصلية، والإدارة المعنية بالأمم المتحدة.

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