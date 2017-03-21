صور| بنات الاتحاد رابع دوري إسكندرية في الطائرة للمرة الأولى

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حصل فريق الكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري «فتيات تحت 10 سنوات»، على المركز الرابع ببطولة الدورى لمنطقة الإسكندرية، للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وتٌوج فريق سبورتنج بالمركز الأول للبطولة، وحصل فريق المؤسسة العسكرية على المركز الثاني، بينما جاء سموحة ثالثًا، قبل الاتحاد السكندري صاحب المركز الرابع.

وشهدت البطولة تألقا للعديد من فتيات «زعيم الثغر» بقيادة المدرب أسامة فتحي، وجاء على رأسهن: "علياء أحمد، ومريم أحمد، وملك إيهاب، وملك هشام، وحبيبة حسن، ونور عصام، وسارة أسامة، وسما علي، ونورا رشوان".