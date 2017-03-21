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فيديو| لجنة المسابقات تكشف عن مواعيد مؤجلات الأهلي والزمالك

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فيديو| لجنة المسابقات تكشف عن مواعيد مؤجلات الأهلي والزمالك فيديو| لجنة المسابقات تكشف عن مواعيد مؤجلات الأهلي والزمالك

التحرير

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أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، عن موعد مباراتي الأهلي والزمالك المؤجلتين ببطولة الدوري الممتاز، المقرر إقامتهما الشهر المقبل.

وكشف حسين، خلال تصريحاته لبرنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة on sport، أن مواجهتي الأهلي والداخلية، والزمالك وسموحة، يتم إقامتهما يوم 1 أبريل، على أن يلعب الفريق الأبيض يوم 5 من الشهر نفسه أمام الشرقية.

وتابع، أنه تم تحديد يوم 6 أبريل لمباراة الأهلي وبتروجيت، وذلك بعد تأجيل تلك المباريات لإقامة معسكر الوطني الذي ينتهي في مارس الجاري.

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التحرير

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