نقابة الفلاحين: تسعيرة شراء القمح «غير عادلة»

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قال أحمد السيد جودة، وكيل النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، مساء أمس الإثنين، إن الحكومة تستورد القمح من الخارج بـ700 جنيه، وتشتري من الفلاح المصري 550 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذا السعر غير عادل.

وأضاف جودة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن الدولة يجب أن تشتري القمح من الفلاح بالسعر العالمي، لأن تكلفة الإنتاج ارتفعت على الفلاح نتيجة ارتفاع سعر الأسمدة.

وأكد أن «القمح المصري من أجود الأقماح على مستوى العالم، ورغم ذلك تشتريه من الفلاح بأقل من السعر العالمي، والفلاح سيمتنع عن توريد القمح للدولة، وسيبيعه لمصانع المكرونة ومخابز الفينو، والدولة هي الخاسرة لأنها تشتري من الخارج بالعملة الأجنبية».