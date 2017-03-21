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سحر نصر تستعرض التنسيق مع المحافظات بشأن خريطة الاستثمار

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سحر نصر تستعرض التنسيق مع المحافظات بشأن خريطة الاستثمار سحر نصر تستعرض التنسيق مع المحافظات بشأن خريطة الاستثمار

التحرير

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أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ضرورة تكثيف التواصل بين الوزارة والمحافظات، فيما يتعلق بتذليل العقبات التي تحول دون اتمام المشروعات فى توقيتاتها المحددة.

وأشارت "نصر" خلال اجتماع مجلس المحافظين إلى مسألة التنسيق مع المحافظين فيما يتعلق بمتابعة الخريطة الاستثمارية، والتي تتضمن كافة المشروعات الاستثمارية والتنموية التي تمولها وزارة التعاون الدولي بكل محافظة.

وقالت الوزيرة، إن مراجعة الخطة الاستثمارية تتضمن الفرص المتاحة غير المستغلة ومدى جاهزية المشروعات والموافقات المطلوبة، مؤكدة أن قانون الاستثمار بعد صدوره سيدعم الاستثمار بالمحافظات، كما أكدت أهمية التحرك السريع والتنسيق الفوري لدعم المشروعات المتعثرة والعمل على تقديم التيسيرات الممكنة وتسهيل الاجراءات والموافقات المختلفة.

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التحرير

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