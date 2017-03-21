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نقيب الزبالين: «نادية هنري قالتلي هديك رشوة غير مادية.. نائبة محترمة جدا»

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نقيب الزبالين: «نادية هنري قالتلي هديك رشوة غير مادية.. نائبة محترمة جدا» نقيب الزبالين: «نادية هنري قالتلي هديك رشوة غير مادية.. نائبة محترمة جدا»

التحرير

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قال شحاتة مقدس، نقيب الزبالين، اليوم الإثنين، إنه تلقى مكالمة هاتفية من النائبة نادية هنري، قالت له خلالها «قابلني وهديلك رشوة وسيب مشروع جمع القمامة ينجح»، موضحًا أن الاتفاق كان على رشوة غير مادية، مؤكدًا أن النائبة «محترمة جدًا».

أضاف مقدس، خلال حواره ببرنامج «عين على البرلمان»، عبر فضائية «الحياة»، «كانت هتديني المواد الصلبة أبيعها أنا وأخد رزق الزبالين وأسكت، وأنا بقول الكلام ده على الهواء أهو، قالت لي خد البضاعة بس أسكت وخلي المشروع يمشي، قولت لها على جثتي، وذلك في وجود هاني عزيز، المتبرع بالأكشاك».

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التحرير

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