أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: الأحداث الراهنة أصابتنا بمرض الصداع - لعلهم يفقهون -
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون -
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة -
«اقتصادية البرلمان» تناقش تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية مع «الكوميسا» و«السادك» -
موظفو «الإسكان» يتبرعون بدمائهم لصالح «مصابي الكنيستين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«مترو الأنفاق»: فتاة خط شبرا ألقت بنفسها أسفل عجلات القطار

Google+ Print
«مترو الأنفاق»: فتاة خط شبرا ألقت بنفسها أسفل عجلات القطار «مترو الأنفاق»: فتاة خط شبرا ألقت بنفسها أسفل عجلات القطار

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، مساء الإثنين، إن الفتاة التي تعرضت للدهس في محطة مترو الدقي، هي التي ألقت بنفسها أمام القطار.

أضاف عبد الهادي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام جرايد»، عبر فضائية «العاصمة»: «تم فصل التيار الكهربائي لانتشال جثة الفتاة والتي تُدعى ملك عبد العليم، 16 عامًا طالبة بمعهد التمريض بمدينة أكتوبر».

تابع: «تم تفريغ كاميرات مراقبة المحطة، وتبين منها نشوب مشادة بين الفتاة ووالديها»، لافتًا إلى أن الفتاة ألقت بحقيبة يدها على الأرض وألقت بنفسها أمام القطار.

وكانت حركة المترو قد توقفت على خط مترو الأنفاق الثاني «شبرا – المنيب»، بعد سقوط فتاة أمام قطار بمحطة الدقي، الإثنين، مما تسبب في وفاتها في الحال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا

قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا

موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز»

موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز»

صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال

صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال

إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو

إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو