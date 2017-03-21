«مترو الأنفاق»: فتاة خط شبرا ألقت بنفسها أسفل عجلات القطار

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قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، مساء الإثنين، إن الفتاة التي تعرضت للدهس في محطة مترو الدقي، هي التي ألقت بنفسها أمام القطار.

أضاف عبد الهادي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام جرايد»، عبر فضائية «العاصمة»: «تم فصل التيار الكهربائي لانتشال جثة الفتاة والتي تُدعى ملك عبد العليم، 16 عامًا طالبة بمعهد التمريض بمدينة أكتوبر».

تابع: «تم تفريغ كاميرات مراقبة المحطة، وتبين منها نشوب مشادة بين الفتاة ووالديها»، لافتًا إلى أن الفتاة ألقت بحقيبة يدها على الأرض وألقت بنفسها أمام القطار.

وكانت حركة المترو قد توقفت على خط مترو الأنفاق الثاني «شبرا – المنيب»، بعد سقوط فتاة أمام قطار بمحطة الدقي، الإثنين، مما تسبب في وفاتها في الحال.