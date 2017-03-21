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محافظ كفر الشيخ: ملتقى التوظيف وفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل

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محافظ كفر الشيخ: ملتقى التوظيف وفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل محافظ كفر الشيخ: ملتقى التوظيف وفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل

التحرير

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قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه نجح بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، في توفير أكثر من 30 ألف فرصة عمل بالملتقى التوظيفي الذي عقد بالمحافظة، الإثنين، لافتًا إلى أن تدافع الشباب لحظة فتح باب الاستاد، وراء الإصابات التي حدثت، موضحًا أن الإجراءات الأمنية كانت صحيحة، ولم يكن بها خلل.

أضاف نصر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام جرايد»، عبر فضائية «العاصمة»، إن «قدوم أعداد كبير من محافظات القاهرة والبحيرة والغربية والدقهلية والإسكندرية، وراء الازدحام الشديد بالملتقى، وحدوث الإصابات»، لافتًا إلى أنه تم علاج 36 شخصًا من المصابين، وخروجهم من المستشفيات، ويتبقى 3 أشخاص آخرين؛ بسبب كسور مضاعفة في القصبة والفخذ.

تابع: «تدافع الشباب وسباقهم من أجل الفوز بفرصة العمل، أدى إلى سقوط بعض الشباب أرضًا، وتعرضهم لإصابات»، مضيفًا: «لم نتوقع قدوم تلك الأعداد بهذا الشكل، حيث جاء جميعهم في ساعة واحدة»، مؤكدًا أن المحافظة ستتكفل بعلاج المصابين، وضمان فرص عمل جيدة لهم.

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التحرير

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