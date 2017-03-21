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سعداوي يكشف حقيقة انسحاب الخطوط الملاحية من موانئ المنطقة الاقتصادية

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سعداوي يكشف حقيقة انسحاب الخطوط الملاحية من موانئ المنطقة الاقتصادية سعداوي يكشف حقيقة انسحاب الخطوط الملاحية من موانئ المنطقة الاقتصادية

التحرير

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قال علاء سعداوي، الأمين العام للجمعية المصرية للنقل، إنّ ما أشيع عن هروب 5 خطوط ملاحية من التعامل مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وخاصة مع ميناء شرق بورسعيد، غير صحيح وعار تمامًا من الصحة.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أنّ البعض تناول أخبار مفادها، أن "ارتفاع الخدمات البحرية بميناء شرق بورسعيد يدفع عدد من الخطوط الملاحية للهروب من ميناء شرق بورسعيد"، وهو غير صحيح، خاصة أن الخطوط المذكورة تعاني في الأساس من أزمة اقتصادية طاحنة دفعتها لتخفيض طاقة أعمالها وعدد السفن الخاصة بها المتعاملة مع الموانئ على مستوى العالم.

وأكد أن أسعار الخدمات البحرية ليست هي المحدد الرئيسي للتعامل بين الميناء والخطوط الملاحية، موضحًا أن الخطوط المذكورة تحاول استغلال أزمة تخفيض أعمالها للضغط على للحصول على امتيازات جديدة للعبور من قناة السويس منها تخفيض جديد للرسوم أو إعفاء كونها تتعامل مع الموانئ المصرية.

وشدّد سعداوي، على أنّ موجهة التخفيضات، التي تحصل عليها الخطوط الملاحية يجب أن تتوقف مع نهاية العام الحالي، خاصة مع التوقعات بعودة الارتفاع لأسعار الوقود، وهو ما يعني ارتفاع تكاليف النقل عبر أي طريق خلاف قناة السويس، ما يعني حق مصر في الاستفادة وإعادة تعديل أسعار الرسوم ورفعها للمرة الأولى منذ سنوات.

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التحرير

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