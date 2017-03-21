الحبيب الجفري: «مصر قصة حبي.. وإذا حدث لها شيء فكلنا سنسقط»

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قال الحبيب علي الجفري، مساء الإثنين، إن «مصر خرجت من أشد الشدائد والمصائب منتصرة»، مشددًا على أن «مهمة الجميع الآن هي إتقان العمل».

وأضاف الجفري، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»: «مصر قصة حبي، ولي ارتباط كبير بها منذ الطفولة، كما أن النبي أوصى بأهلها، وهم نسايب سيدنا النبي محمد، ومصر أوت آل البيت في وقت تنكر العالم أجمع منهم».

تابع: «صمود مصر صمودنا كلنا، ولا قدر الله إذا حدث لها شيء، ولن يحدث، فكلنا سنسقط، مصر محفوظة، الله لن يُضيع هذه الأمة، وهو يعلم أن مصر عمود الخيمة، لهذا لن ينكسر هذا العمود قطّ، يقيننا في الله أن مصر لن تضيع، ومهمتنا أن نعمل من أجلها».