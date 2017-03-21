الحبيب الجفري: «النظام في مصر يأتي ويرحل.. ولكن الجيش هو العمود»

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قال الداعية الحبيب علي الجفري، مساء الإثنين، إن «الجيش المصري هو الوحيد الذي يُعمل له حساب في المنطقة العربية»، مؤكدًا أن صفة الجندية في مصر تصاحبها مجموعة من القيم والأخلاق، حسبما أكد النبي محمد، في أكثر من حديث.

أضاف الجفري، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»: «لا نُقدس أحد، ويحدث أخطاء لأنهم بشر، والأخطاء يجب أن تُصوب، ولكن في إطار الدولة، وليس بمعاداة الدولة».

تابع: «أنا انحاز انحياز موضوعي للجيش المصري، الجيش المصري هو المؤسسة العمود، والنظام يأتي ويرحل، كما أنه الجيش الوحيد والأقوى الآن في المنطقة العربية الذي يُعمل له حساب».