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أجهزة الأمن بالقليوبية تُكثف من جهودها لإلقاء القبض على قاتل "عروسة بنها"

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أجهزة الأمن بالقليوبية تُكثف من جهودها لإلقاء القبض على قاتل "عروسة بنها" أجهزة الأمن بالقليوبية تُكثف من جهودها لإلقاء القبض على قاتل "عروسة بنها"

مصراوي Masrawy

مديرية أمن القليوبية

القليوبية - أسامه عبدالرحمن:
قال مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، إن أجهزة الأمن تكثف جهودها لضبط المتهم بقتل الطالبة "تقى"، والمعروفة إعلاميا بعروس القليوبية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم ضبط الجاني خلال الساعات القليلة القادمة.

وأضاف المصدر الأمني في تصريحات صحفية، أنه تم ضم ٣٠ ضابطًا من البحث الجنائي بالمديرية للتحقيق في قضية مقتل الطالبة تقي.

فيما تكثف أجهزة البحث الجنائى بالقليوبية جهودها لكشف غموض حادث مقتل عروس قبل زفافها بأسبوع؛ حيث عثر على جثتها داخل منزلها بقرية كفر الجزار غارقة فى دماءها إثر طعنات متعددة في أنحاء الجسد عندما توجهت أسرتها إلى منزل العريس لنقل أثاث الزوجية والأثاث الخاص بها.

وكشفت تقرير مفتش الصحة أن المجنى عليها تعرضت للطعن بالسكين في أماكن متفرقة من البطن والصدر لأكثر من 21 طعنة نافذة لفظت خلالها أنفاسها وفارقت الحياة متأثره بإصابتها.

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